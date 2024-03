Abruzzo al voto | urne aperte dalle 7 alle 23 | poi lo spoglio | due candidati e 1 | 2 milioni di elettori Tutte le informazioni

Scelta secca. Di qua o di là. È una sfida a due quella che si apre domenica 10 marzo in Abruzzo , per scegliere chi governerà la Regione per i prossimi cinque anni. Centrodestra... (leggo)

Elezioni Regionali Abruzzo, affluenza e risultati. Seggi aperti dalle 7 alle 23: Su di lui il centrodestra punta molto: alle Politiche del 2022, il partito meloniano in Abruzzo è stata la lista più votata, con oltre il 27 per cento. E la stessa premier Meloni è stata eletta nel ...ilmessaggero

Elezioni, 1,2 milioni di abruzzesi scelgono il presidente della Regione. La corsa di 348 candidati consiglieri: Dodici liste per 348 candidati in corsa per conquistare o riconfermare i 31 posti in Consiglio regionale: è il giorno del voto in Abruzzo. Sono 305 i comuni coinvolti, per un totale di 1.208.276 ...ilmessaggero

Elezioni regionali in Abruzzo, urne aperte dalle 7 alle 23: sfida aperta tra Marsilio e D’Amico: È il giorno delle elezioni regionali in Abruzzo, dove oltre un milione di cittadini sono chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio e la scelta del nuovo governatore. Seggi aperti dalle 7 alle 23.lettera43