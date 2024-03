A tutto Massironi | Il Malloppo di Orton contro il perbenismo

(Di domenica 10 marzo 2024) "Una critica al, e ai riti borghesi. Sopratuna commedia nerissima". Marinasarà in scena domani alle 21,15 al Teatro Aurora di Scandicci con ‘Il’ di Joe, con Gianfelice Imparato e Valerio Santoro. La serata è il terzo appuntamento di Auroradisera, rassegna del comune di Scandicci con la Fondazione Toscana Spettacolo., cosa dovremo aspettarci sul palco? "Una rappresentazione corale; coi miei compagni di avventura abbiamo parti bilanciate della stessa importanza. È una black comedy di quelle che fanno riflettere, dove una rapina si sovrappone a un funerale. Ci sono due ladri maldestri che decidono di svaligiare una banca, che ha la sede vicino a un’impresa di pompe funebri. Ilappunto viene nascosto ...

Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro stasera al "Traetta" con "Il Malloppo": Gianfelice Imparato con Marina Massironi e Valerio Santoro arriva in Puglia con lo spettacolo Il malloppo, un testo anni ‘60 dal successo clamoroso che lanciò il suo giovane autore Joe Orton come la n ...dabitonto

Teatro: Imparato, Massironi e Santoro a Bitonto e Fasano con “Il Malloppo”: Gianfelice Imparato con Marina Massironi e Valerio Santoro arriva in Puglia con lo spettacolo Il malloppo, un testo anni ‘60 dal successo clamoroso di Joe Orton ...pugliain

Oltre mille spettatori e standing ovation per "Le nozze di Figaro": tutto esaurito per "Le nozze di Figaro" al Teatro Tirinnanzi di Legnano. Doppio tutto esaurito per "Le nozze di Figaro" al Teatro Tirinnanzi Venerdì 1 marzo, il teatro di piazza 4 Novembre ha ospitato ...primamilanoovest