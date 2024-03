A Salisburgo disfatta della destra | boom dei comunisti | per la carica di sindaco ballottaggio con i socialdemocratici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) C’è un posto in Europa in cui il centronon solo non è favorito, ma non arriva nemmeno al. La notizia non arriva da un Comune di periferia, ma da, una delle principali città dell’Austria: al secondo turno delle Comunali andranno il candidato socialdemocratico Bernhard Auinger e quello comunista Kay Michael Dankl (nella foto in alto, da sinistra) Al primo turno sono separati da uno scarto minimo: il 29,9 per cento dei voti validi è andato ad Auinger, mentre Dankl ha messo insieme il 28 per cento delle preferenze. Staccati tutti gli altri, a partire dall’esponente dei Popolari Florian Kreibich, che si è fermato al 21 per cento. Sotto il 10 per cento gli altri candidati: quelloPaul Dürnberger (9,6), la verde Anna Schiester (7,3) e il rappresentante del partito ...