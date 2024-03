A MONTICELLI All’ultimo assalto pareggia l’Appignanese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024)1 Appignanese 1: Melillo, Cappelletti, Vallorani, Santoni, Calvaresi (13’st Aloisi), Natalini A. (16’st Raffaello), Marini (28’st Troka), Mariani Gibellieri (45’st Scarpantoni), D’Angelo (28’st Bernabei), Panichi, Mattei. All. Settembri. APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Gesuelli, Tarquini, Fagiani, Argalia (19’st Lasku), Carboni (19’st Zitti), Gagliardini, Pistelli, Medei, Raponi. All. Cantatore. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 15’ A. Natalini, 51’st Lasku. Continua il momento positivo delchestrappa un punto preziosissimo in casa del. Ilattacca, mentreresta con cautela a difendersi. Gli ospiti però vengono colpiti già al 15’ da A. Natalini. ...