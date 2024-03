A Barcellona non hanno dubbi | “se giochiamo così | il Napoli ci manda a casa” Sport

(Di domenica 10 marzo 2024) Martedì ci sarà, ritorno degli ottavi di Champions e ultima occasione per entrambe le squadre di strappare il pass per i quarti di finale. Entrambe le squadre non stanno vivendo un periodo facilissimo. Ilsta provando a rialzarsi in campionato sotto la guida di Calzona e ilsta iniziando a raccogliere risultati in Liga. L’ultimo contro il Maiorca, una vittoria che però non ha soddisfatto l’ambiente, perché arrivata giocando un calcio ritenuto non sufficiente per battere il, contro ilbisogna alzare il livello Il quotidano catalanoscrive : “Giocandomartedì, ilci“. Questa è stata la frase più ...

