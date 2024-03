9 Marzo 2024 – L’indice azionario giapponese Nikkei Stock Average ha superato la soglia di 40 mila per la prima volta

(Di domenica 10 marzo 2024)haladi 40per lanella sua storia durante la sessione di contrattazione del 4grazie ai rialzi dei titoli tecnologici giapponesi, trainati da quelli statunitensi la scorsa settimana. A Parigi in migliaia hanno partecipato alla manifestazione per la pace in Medio Oriente. Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato con il Presidente del Kenya Ruto sull’accelerazione dello spiegamento di una missione di sostegno alla sicurezza multinazionale ad Haiti. Migliaia di persone, nelle ultime ore, stanno protestando davanti alla residenza di Cesarea del primo ministro israeliano Benjamin ...

In arrivo l'ultima tranche del Contratto 2019/21: nell'area riservata di NoiPA cominciano ad essere caricati gli importi che saranno erogati con emissione speciale (quanto l'abbiamo attesa!). ... (orizzontescuola)

Bologna , 12 marzo 2024 - Non sapete cosa fare oggi a Bologna ? Ecco alcuni consigli sugli appuntamenti da seguire in giornata. Dalle 16 alle 19, al Centro interculturale Zonarelli, è previsto ... (ilrestodelcarlino)

Le tensioni tra Roberto , Marina e Ida non faranno che aumentare nel corso della puntata di Un posto al sole di martedì 12 marzo 2024 . La convivenza della Kovalenko con i coniugi Ferri, negli ultimi ... (tvpertutti)

Violenza contro operatori. Zaia: “Innalzare barriera normativa per reati inammissibili in una società civile”: In occasione della Giornata nazionale dedicata al contrasto della violenza contro gli operatori sanitari, il presidente del Veneto esprime solidarietà “a tutti i medici, infermieri e operatori che han ...quotidianosanita

Completamento del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano: in fase avanzata gare d’appalto da circa 81 milioni: Amati: «Fine lavori si avvicina ma senza le migliorie offerte in gara. Consulenti consigliano impugnazione CCT ma ASL tentenna» ...osservatoriooggi

Tempo di quarti di finale per l’Asti Padel Teams: Le semifinali per il titolo saranno quindi Russo Auto-Quelli del DGM (13 Marzo) e Format srl-I Puntazos (14 Marzo), mentre quelle per il quinto posto saranno Asados-Spadèl (13 Marzo) e F.T.P.-Eagles ( ...lanuovaprovincia