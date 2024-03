9 Marzo 2024 – L’indice azionario giapponese Nikkei Stock Average ha superato la soglia di 40 mila per la prima volta

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 10 marzo 2024)haladi 40per lanella sua storia durante la sessione di contrattazione del 4grazie ai rialzi dei titoli tecnologici giapponesi, trainati da quelli statunitensi la scorsa settimana. A Parigi in migliaia hanno partecipato alla manifestazione per la pace in Medio Oriente. Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato con il Presidente del Kenya Ruto sull’accelerazione dello spiegamento di una missione di sostegno alla sicurezza multinazionale ad Haiti. Migliaia di persone, nelle ultime ore, stanno protestando davanti alla residenza di Cesarea del primo ministro israeliano Benjamin ...