6 Nazioni | Meloni | ‘Nazionale di rugby simbolo dell’Italia che vince’

(Di domenica 10 marzo 2024) ROMA – La premier Giorgiasi unisce alla festadel, che contro la Scozia ritrova la vittoria al Sei. La presidente del consiglio, dopo aver assistito al match allo Stadio Olimpico, ha raggiunto gli azzurri del ct Quesada negli spogliatoi e intonato con tutti il ‘po po po’ diventato tormentone dopo il trionfo degli azzurri del calcio ai mondiali 2006. In un video si vedeche esulta con il trofeo che è stato consegnato all’Italia a fine match. “Per chi tifa l’Italia, sia come nazione che come nazionale diè un’emozione particolare e sono molto contenta di quello che ho provato in questa giornata . ha dettoai microfoni di No limits Radio Roma Sound – Ringrazio questa squadra straordinaria che ha combattuto fino ...