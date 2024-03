4 anni fa venivano uccise le nostre libertà

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 10 marzo 2024) Il 9 marzo di 4fa iniziava il lockdown imposto all’Italia dall’allora premier Giuseppe Conte con un Dpcm, il quale rappresenta un semplice atto amministravo. In una diretta a reti unificate, l’avvocato del popolo così si rivolse ad un popolo già ampiamente terrorizzato da un nascente consorzio della paura formato da politici, virologi e operatori dell’informazione: “L’Italia intera entra in?lockdown?a causa della pandemia di Covid-19.?Stop agli spostamenti, scuole chiuse, blocco di ogni manifestazione sportiva. Da oggi ci sarà l’Italia zona protetta. Siamo consapevoli di quanto sia difficile modificare leabitudini. Ma purtroppo non c’è tempo. I numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Ai loro cari va la vicinanza di tutti gli italiani. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa ...