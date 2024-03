27 Febbraio 2024

(Di domenica 10 marzo 2024) L’emiro del Qatar, Tamim ben Hamad al Thani, ha iniziato la sua visita di stato di due giorni in Francia, incentrata sul rilascio degli ostaggi a Gaza e sul rilancio del processo per la creazione di uno stato palestinese, oltre che sul rafforzamento delle relazioni bilaterali. E’ di almeno 31 morti e dieci feriti il bilancio di un incidente stradale occorso in Mali. Le vittime erano a bordo di un autobus, partito da Kenieba e diretto verso il Burkina Faso, che è precipitato mentre attraversava un ponte sul fiume Bagoè. La società britannica di sicurezza marittima Ambrey ha ricevuto oggi notizia di un incidente a circa 50 miglia nautiche a ovest della città portuale di Hodeidah, nello Yemen. Una nave mercantile ha riferito che una nave da guerra stava “sparando”. La situazione in Ucraina è molto preoccupante. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per ...

Volley A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi batte Montecchio e vede da vicino il traguardo: Volley 2023 - 2024 Serie A2 femminile Girone Est Tabellino partita Wealth Planet Perugia Volley - ...le Black Angels per il giro d'onore con la Coppa Italia conquistata a Trieste lo scorso 18 febbraio. ...

Muschio Selvaggio si ferma, la scelta di Fedez dopo le controversie: La decisione è stata presa dopo il ricorso dello scorso 5 febbraio con cui lo youtuber, socio al 50% come Fedez, chiedeva il sequestro giudiziario dopo la fine della collaborazione con il marito di ...

"Eravamo tutti con lui". Emanuele Filiberto e l'amore per il padre Vittorio Emanuele di Savoia: L'amore della famiglia negli ultimi giorni di Vittorio Emanuele di Savoia Era il 3 Febbraio scorso, quando Casa Savoia ha diramato la notizia della dipartita di Vittorio Emanuele, all'età di 86 anni.

Difesa europea, la svolta che non c’è: Difesa europea, la svolta che non c’è: Il vertice si è tenuto a margine della Conferenza per la sicurezza a Monaco, lo scorso 16 Febbraio, ma venne oscurato dalla morte del dissidente russo Alexei Navalny. Stoltenberg e von der Leyen hanno ...

Fedez: «Muschio Selvaggio, ultime tre puntate. Non è opportuno andare avanti così». Accolto il ricorso di Luis Sal: Fedez: «Muschio Selvaggio, ultime tre puntate. Non è opportuno andare avanti così». Accolto il ricorso di Luis Sal: Lo scorso 27 Febbraio, l'entourage dello youtuber ha fatto sapere che il tribunale di Milano «ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita ...