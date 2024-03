26 Febbraio 2024 – Macron rilancia | missili a lungo raggio a Kiev contro la Russia e non chiude all’invio di truppe

(Di domenica 10 marzo 2024) Il presidente francese, Emmanuel, ha annunciato una nuova coalizione per forniredi media e lunga gittata all’Ucraina, per sostenerenella guerrala. E poi annuncia la possibilità di inviare in futurooccidentali nel conflitto in Ucraina. Il ministero della Sicurezza argentino ha vietato l’uso del “linguaggio inclusivo” all’interno dell’organismo. Le forze ucraine si sono ritirate dal villaggio di Lastochkyne, situato a pochi chilometri da Avdiivka, nella regione orientale di Donetsk, dove le forze russe continuano a premere verso ovest. Yair Golan, ex vice Capo di stato maggiore dell’IDF e deputato del partito di sinistra Meretz, si candiderà alle prossime primarie per la leadership del partito laburista. Il presidente della Repubblica ...

**Oscar: curiosità, numeri e record a poche ore dalla cerimonia**: ... ci sono ben quattro coppie nella vita e nel lavoro candidate agli Oscar 2024. Sono Christopher ... John Williams, 92 anni il prossimo 8 febbraio, si conferma uomo dei record: il leggendario compositore, ...

Difesa europea, la svolta che non c’è: Difesa europea, la svolta che non c’è: Il vertice si è tenuto a margine della Conferenza per la sicurezza a Monaco, lo scorso 16 Febbraio, ma venne oscurato dalla morte del dissidente russo Alexei Navalny. Stoltenberg e von der Leyen hanno ...

Muschio Selvaggio si ferma, la scelta di Fedez dopo le controversie: Muschio Selvaggio si ferma, la scelta di Fedez dopo le controversie: Muschio Selvaggio si ferma. Lo annunciano gli stessi conduttori, Fedez e Davide Marra (noto come Mr Marra), spiegando che da lunedì 11 marzo andranno in onda le ultime tre puntate del podcast già ...