25 Febbraio 2024 – Annuncio choc del Nyt | la Mia ha 12 basi segrete in Ucraina | al confine con la Russia

(Di domenica 10 marzo 2024) La Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti mantiene 12inlungo ilcon la, e il capo della CIA William Burns giovedì ha fatto la sua decima visita “segreta” indall’inizio dell’invasione russa. Lo scrive il ‘New York Times‘. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo quanto riferito dall’emittente Channel 12, ha chiesto che tutti i prigionieri ‘pesanti’ rilasciati nell’ambito dell’atteso cessate il fuoco a Gaza e dell’accordo sugli ostaggi siano inviati direttamente in Qatar al momento del loro rilascio dalle carceri israeliane. Diversi membri del partito al potere in Sudafrica, il Congresso nazionale africano (Anc), sono morti in un incidente stradale mentre tornavano da una cerimonia di lancio del manifesto ...

L’emiro del Qatar, Tamim ben Hamad al Thani, ha iniziato la sua visita di stato di due giorni in Francia, incentrata sul rilascio degli ostaggi a Gaza e sul rilancio del processo per la creazione di ... (api.follow)

Il governo dell’ Uzbekistan sta pianificando un investimento di 500 milioni di dollari per espandere la capacità del proprio sistema di trasporto di gas naturale e aumentare le importazioni dalla ... (api.follow)

L’emiro del Qatar, Tamim ben Hamad al Thani, ha iniziato la sua visita di stato di due giorni in Francia, incentrata sul rilascio degli ostaggi a Gaza e sul rilancio del processo per la creazione di ... (api.follow)

I balneari sfidano il governo: “Giorgia attenta, ti togliamo il voto”: Ma se Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti si sono decisi ieri a ufficializzare la rottura con Giorgia Meloni, una gran parte dei balneari aveva già annunciato la presa di distanza scendendo in ...laprovinciapavese.gelocal

Argentina: inflazione Febbraio al 276,2 su anno, cala al 13,2 per cento il ritmo su mese: A Febbraio l'indice dei prezzi al consumo in Argentina (Ipc) è cresciuto del 13,2 per cento sul mese, arrivando a un incremento del ...agenzianova

Orrore al Nasser. «Abusati per ore dagli israeliani»: Il raid delle truppe israeliane scattò il 15 Febbraio. L’ospedale Nasser di Khan Yunis, il secondo per importanza della Striscia di Gaza e uno dei pochi ancora funzionanti, come lo Shifa di Gaza city, ...ilmanifesto