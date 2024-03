24 Febbraio 2024 – Da Uzbekistan investimento di 500 milioni di dollari per espandere importazioni gas dalla Russia

(Di domenica 10 marzo 2024) Il governo dell’sta pianificando undi 500diperla capacità del proprio sistema di trasporto di gas naturale e aumentare le. Le Forze armate di Stati Uniti e Regno Unito hanno lanciato una nuova serie di attacchi aerei contro le postazioni militari dei ribelli filo-iraniani Houthi in Yemen. Nel suo intervento al Cpac, la conferenza politica dei conservatori, Donald Trump ha lanciato ufficialmente la sfida al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e evocato un ciclone in arrivo. Se Biden venisse rieletto, ha detto Trump, il sistema di assistenza medica per i pensionati “collasserà“, il sistema previdenziale “collasserà“, il sistema di cure mediche “collasserà“. Turchia e ...

Matelica, Denis Cingolani rompe gli indugi e annuncia la candidatura a sindaco: Potrebbe esserci anche una terza candidatura, quella dell'avvocato Bianca Verrillo che aveva annunciato la presentazione della lista Pensare Matelica lo scorso febbraio.

Serie A: in campo Fiorentina-Roma 0-0 LIVE: Serie A: in campo Fiorentina-Roma 0-0 LIVE: In campionato non perde dal 14 Febbraio (2-0 in casa del Bologna), da allora ha raccolto due pareggi in trasferta con Empoli e Torino e un successo casalingo per 2-1 in rimonta contro la Lazio e ...

Muschio Selvaggio si ferma, la scelta di Fedez dopo le controversie: Muschio Selvaggio si ferma, la scelta di Fedez dopo le controversie: Muschio Selvaggio si ferma. Lo annunciano gli stessi conduttori, Fedez e Davide Marra (noto come Mr Marra), spiegando che da lunedì 11 marzo andranno in onda le ultime tre puntate del podcast già ...