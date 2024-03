24 Febbraio 2024 – Da Uzbekistan investimento di 500 milioni di dollari per espandere importazioni gas dalla Russia

(Di domenica 10 marzo 2024) Il governo dell’sta pianificando undi 500diperla capacità del proprio sistema di trasporto di gas naturale e aumentare le. Le Forze armate di Stati Uniti e Regno Unito hanno lanciato una nuova serie di attacchi aerei contro le postazioni militari dei ribelli filo-iraniani Houthi in Yemen. Nel suo intervento al Cpac, la conferenza politica dei conservatori, Donald Trump ha lanciato ufficialmente la sfida al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e evocato un ciclone in arrivo. Se Biden venisse rieletto, ha detto Trump, il sistema di assistenza medica per i pensionati “collasserà“, il sistema previdenziale “collasserà“, il sistema di cure mediche “collasserà“. Turchia e ...

