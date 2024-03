24 Febbraio 2024 – Da Uzbekistan investimento di 500 milioni di dollari per espandere importazioni gas dalla Russia

(Di domenica 10 marzo 2024) Il governo dell’sta pianificando undi 500diperla capacità del proprio sistema di trasporto di gas naturale e aumentare le. Le Forze armate di Stati Uniti e Regno Unito hanno lanciato una nuova serie di attacchi aerei contro le postazioni militari dei ribelli filo-iraniani Houthi in Yemen. Nel suo intervento al Cpac, la conferenza politica dei conservatori, Donald Trump ha lanciato ufficialmente la sfida al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e evocato un ciclone in arrivo. Se Biden venisse rieletto, ha detto Trump, il sistema di assistenza medica per i pensionati “collasserà“, il sistema previdenziale “collasserà“, il sistema di cure mediche “collasserà“. Turchia e ...

Il presidente francese, Emmanuel Macron , ha annunciato una nuova coalizione per fornire missili di media e lunga gittata all’Ucraina, per sostenere Kiev nella guerra contro la Russia . E poi annuncia ... (api.follow)

L’emiro del Qatar, Tamim ben Hamad al Thani, ha iniziato la sua visita di stato di due giorni in Francia, incentrata sul rilascio degli ostaggi a Gaza e sul rilancio del processo per la creazione di ... (api.follow)

I balneari sfidano il governo: “Giorgia attenta, ti togliamo il voto”: Ma se Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti si sono decisi ieri a ufficializzare la rottura con Giorgia Meloni, una gran parte dei balneari aveva già annunciato la presa di distanza scendendo in ...laprovinciapavese.gelocal

Argentina: inflazione Febbraio al 276,2 su anno, cala al 13,2 per cento il ritmo su mese: A Febbraio l'indice dei prezzi al consumo in Argentina (Ipc) è cresciuto del 13,2 per cento sul mese, arrivando a un incremento del ...agenzianova

Orrore al Nasser. «Abusati per ore dagli israeliani»: Il raid delle truppe israeliane scattò il 15 Febbraio. L’ospedale Nasser di Khan Yunis, il secondo per importanza della Striscia di Gaza e uno dei pochi ancora funzionanti, come lo Shifa di Gaza city, ...ilmanifesto