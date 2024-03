Oggi si vota per le elezioni regionali in Abruzzo , d alle ore 7:00 alle 23:00. Ecco Come e dove rinnovare la tessera elettorale che per chi l'ha smarrita o ha esaurito tutti gli spazi per la ... (Leggi)

International Women's Day 2024: In the EU, women continue to navigate through a variety of challenges due to systemic gender inequality. To mark International Women's Day 2024, we are focusing on four discriminatory situations women ...consilium.europa.eu

Si applicano inoltre le seguenti definizioni relative alle informazioni sulla mobilità multimodale e sul traffico:: Ogni Stato membro istituisce un punto di accesso nazionale. Il punto di accesso nazionale costituisce un punto di accesso unico per gli utenti dei dati per i dati statici, storici, osservati e dinamic ...eur-lex.europa.eu

Amplifon vede 2024 in crescita dopo buon 2023, balzo del titolo: MILANO (Reuters) - Amplifon prevede per il 2024 ricavi in crescita 'high-single digit' a cambi costanti, grazie anche a piccole acquisizioni, e un margine Ebitda su base ricorrente superiore al 24,6% ...msn