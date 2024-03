10 km da gustare | il maltempo si mette di traverso ma partono in 200

(Di domenica 10 marzo 2024) Prato, 10 marzo 2024 – Nel cuore di una sfida che ha visto la determinazione superare le avversità meteorologiche, si è svolto il suggestivo evento "10 Km da", organizzato con maestria dalla ASD Prato Nord, sotto l'alto patrocinio del Comune di Vaiano. La partenza e l'arrivo presso la storica Villa del Mulinaccio, eretta da Cosmo Sassetti alla fine del Quattrocento e successivamente acquisita dalle illustri famiglie degli Strozzi e dei Vai, trasformandola in una vasta tenuta di ben 36 poderi, hanno dato il via a un'esperienza unica. Inserito nel circuito delle "Case della Memoria", il percorso ha raccontato storie di antiche personalità, tra cui spicca il nome di Filippo Sassetti (1540/1588), celebre letterato e navigatore. La 10 km daIn questo contesto di storia e bellezza, nonostante le intemperie abbiano inciso sulla ...

Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 8, 9, 10 marzo: Dal 1 marzo al 15 aprile, nel locale si potrà gustare la famosissima birra belga, nata nell'abbazia ...appuntamenti Questo fine settimana alcuni eventi potrebbero essere rinviati a causa del maltempo, ...

9 consigli essenziali per viaggiare in Islanda: consigli interni per viaggi senza intoppi: Adottando queste strategie, puoi gustare e fare shopping in Islanda senza svuotare il portafoglio, ... Il maltempo può cambiare drasticamente le dinamiche di guida, rendendo cruciale adeguare la ...

Maltempo: allerta gialla nel Lazio anche domani: maltempo: allerta gialla nel Lazio anche domani: L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un' allerta gialla dal primo mattino di domani, lunedì 11 marzo 2024 e per le successive 18-24 ore. (ANSA) ...

In Lombardia 150 interventi per maltempo dei vigili del fuoco: In Lombardia 150 interventi per maltempo dei vigili del fuoco: Nelle ultime ore, la regione Lombardia è stata colpita da una violenta ondata di maltempo, che ha causato numerosi danni e richieste di intervento. I vigili del fuoco sono stati impegnati nel frontegg ...

Maltempo e vento forte: sospesi i traghetti tra Puglia ed Albania: maltempo e vento forte: sospesi i traghetti tra Puglia ed Albania: La Direzione generale marittima ha emesso un comunicato in cui si avverte che anche le piccole imbarcazioni dovranno prestare attenzione, soprattutto nella giornata di oggi ...