? LIVE! Juventus-Atalanta 0-1 | schema su punizione | sblocca Koopmeiners al 35?

(Di domenica 10 marzo 2024)0-1 Marcatori: 35?(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling jr.; Chiesa, Milik. A disp. Pinsoglio, Daffara, Rugani, Djalò, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge, Weah, Yildiz, Kean. All. Allegri(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca,. A disp. Musso, Vismara, Toloi, Kolasinac, Palomino, Hateboer, Bakker, Adopo, De Roon, Miranchuk, El Bilal, Lookman. All. Gasperini Arbitro: Guida Ammoniti: – Espulsi: – Note: – I gol 35? 0-1– Pasalic batte corta unadal limite in orizzontale, perche esce dai blocchi e col sinistro dalla ...

Juve Atalanta 0 - 1 LIVE: vantaggio nerazzurro con Koopmeiners: A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live All'Allianz Stadium, Atalanta e Juve si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI JUVE ATALANTA 34 GOAL DELL'...

Juve - Allegri, lo stadio si è schierato: lo striscione fuga ogni dubbio: Juventus, adesso i tifosi si schierano. Lo striscione non lascia più dubbi, ecco cosa è successo nei primi dieci minuti.

Teun Koopmeiners e il macino velenoso, Atalanta in vantaggio contro la Juventus: Teun Koopmeiners e il macino velenoso, Atalanta in vantaggio contro la Juventus: ALLEGRI a Dazn: "Partita molto complicata, Atalanta agguerrita. Milik farà grande gara. Chiesa sta meglio, ora le prestazioni sono diverse. Non siamo in emergenza" ...

TJ - JUVENTUS-ATALANTA 0-1 - Signora stesa dal gol di Koopmeiners: TJ - Juventus-ATALANTA 0-1 - Signora stesa dal gol di Koopmeiners: Nemmeno una brutta Juve nel complesso, ma la squadra bianconera è poco incisiva e in tutto l'arco del match crea un'unica occasione con Miretti. La Dea, in compenso, dopo aver tenuto i ritmi bassi, ...

JUVENTUS - Ferrero premia Rabiot per le 200 presenze: Juventus - Ferrero premia Rabiot per le 200 presenze: A pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Atalanta all'Allianz Stadium, il presidente bianconero Gianluca Ferrero ha premiato Adrien Rabiot per le 200 presenze con il club raggiunte nella gara co ...