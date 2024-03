? LIVE! Juventus-Atalanta 0-1 | fuori Scamacca | entra Lookman al 57?

(Di domenica 10 marzo 2024)0-1 Marcatori: 35? Koopmeiners(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling jr.; Chiesa, Milik. A disp. Pinsoglio, Daffara, Rugani, Djalò, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge, Weah, Yildiz, Kean. All. Allegri(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere,, Koopmeiners. A disp. Musso, Vismara, Toloi, Kolasinac, Palomino, Hateboer, Bakker, Adopo, De Roon, Miranchuk, El Bilal,. All. Gasperini Arbitro: Guida Ammoniti: – Espulsi: – Note: – I gol 35? 0-1 Koopmeiners – Pasalic batte corta una punizione dal limite in orizzontale, per Koopmeiners che esce dai blocchi e col sinistro dalla mattonella di prima intenzione batte Szczesny. Vuoi ...

Juve Atalanta 0 - 1 LIVE: Scamacca vicino al raddoppio: A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live All'Allianz Stadium, Atalanta e Juve si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI JUVE ATALANTA 57 CHIESA! ...

Da cavarsi gli occhi: Juventus asfaltata prima del triplice fischio: I tifosi non sembrano entusiasti del primo tempo della Juventus, ecco cosa hanno detto sui social.

Serie C, LIVE il Pontedera contro la Juventus Next Gen per insidiare il sesto posto, 0' 0 a 0: Serie C, LIVE il Pontedera contro la Juventus Next Gen per insidiare il sesto posto, 0' 0 a 0: Juventus Next Gen: Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Comenencia, Salifou, Hasa, Rouhi; Sekulov, Guerra; Da Graca. A disp.: Vinarcik, Zelezny, Stramaccioni ...

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Gol al primo tiro: l'Atalanta è al momento avanti sulla Juve grazie alla perfetta esecuzione di uno schema da calcio di punizione, che ha portato al gol Koopmeiners. Chiesa il più intraprendente nei ...

TJ - JUVENTUS-ATALANTA 0-1 - Comincia la ripresa: TJ - Juventus-ATALANTA 0-1 - Comincia la ripresa: 1' - Ottima l'uscita di Tek con Bremer che lo agevola riuscendo a marcare un Pasalic che si era infilato nello spazio. 19:02 - Comincia la ripresa con il calcio di inizio affidato alla ...