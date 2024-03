? LIVE! Juventus-Atalanta 0-0 | primo squillo bianconero | Carnesecchi para su Miretti al 13?

(Di domenica 10 marzo 2024)0-0 Marcatori: –(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli,, Iling jr.; Chiesa, Milik. A disp. Pinsoglio, Daffara, Rugani, Djalò, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge, Weah, Yildiz, Kean. All. Allegri(3-4-3):; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Koopmeiners. A disp. Musso, Vismara, Toloi, Kolasinac, Palomino, Hateboer, Bakker, Adopo, De Roon, Miranchuk, El Bilal, Lookman. All. Gasperini Arbitro: Guida Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su questo link ed entra nel nostro canale Whatsapp, dove potrai ricevere le news più importanti della giornata.

Juve Atalanta 0 - 0 LIVE: bianconeri subito all'attacco: A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live All'Allianz Stadium, Atalanta e Juve si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI JUVE ATALANTA 10 Ora è l'...

Juve - Atalanta diretta, segui la partita di oggi LIVE: All'Allianz Stadium di Torino la Juventus di Massimiliano Allegri ospita l' Atalanta di Gian Piero Gasperini nella ventottesima giornata di Serie A . Calcio d'inizio alle ore 18: segui la partita in diretta , con tutti gli ...

ATALANTA - Ruggeri: "Dovremo essere aggressivi per concedere il meno possibile alla Juventus": ATALANTA - Ruggeri: "Dovremo essere aggressivi per concedere il meno possibile alla Juventus": Matteo Ruggeri, esterno dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima del match contro la Juventus: "A cosa stare attenti Dobbiamo fare bene entrambe le fasi per come ...

Serie A: in campo Juventus-Atalanta 0-0 DIRETTA e FOTO: Serie A: in campo Juventus-Atalanta 0-0 DIRETTA e FOTO: La Juventus è in netto calo, è sotto gli occhi di tutti e lo confermano anche i risultati: una sola vittoria nelle ultime sei giornate. "Ma io non sono preoccupato - ci tiene a sottolineare ...

TJ - JUVENTUS-ATALANTA 0-0 - Guida fischia l'inizio del match: TJ - Juventus-ATALANTA 0-0 - Guida fischia l'inizio del match: Notizia TJ - E' arrivato John Elkann allo Stadium per assistere a Juve-Atalanta. 18:00 - Il primo calcio di inizio è affidato ai bianconeri padroni di casa. 17:56 - Le due ...