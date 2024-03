Zirkzee | al Bayern era “solo” un numero 9 Motta ha aggiunto qualcosa in più Sueddeutsche

(Di sabato 9 marzo 2024) Laconsiglia alMonaco di pensare seriamente a Joshua. L’attaccante del Bologna ha stregato tutti. Se questo non dovesse bastare, i dirigenti delpossono fare affidamento sulle parole di Roberto Baggio. Il Divin Codino ogni tanto segue la sue ex squadra e, dopo una chiacchierata con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto: “i piedi da trequartista”. Lo scrive anche il quotidiano tedesco: “Quando Roberto Baggio elogia un calciatore, vuol dire. Il suo elogio per questo giovane calciatore potrebbe essersi arrivato fino a Monaco., ha giocato nele ha un opzione di riacquisto fissata tra i 20 e i 25 milioni di euro“. Ildifficilmente poteva prevedere l’esplosione di ...

Zirkzee è uno degli obiettivi del Milan per il prossimo Calciomercato ma il Bayern Monaco può prenderlo a 40 milioni : le parole di Rumenigge L’obiettivo del Milan in vista del prossimo Calciomercato ... (dailymilan)

Zirkzee rappresenta da mesi l’obiettivo principale del Milan per rinforzare l’attacco della prossima stagione, ma non è l’unico... (calciomercato)

Il Bayern Monaco risulta essere in pole per Joshua Zirkzee , attaccante del Bologna obiettivo di mercato del Milan . Ecco la situazione Tra qualche mese di avranno notizie più certe sul futuro di ... (dailymilan)

Su Zirkzee l’ombra del Bayern, il Milan si tiene calde altre piste: I rossoneri come è noto investiranno gran parte del budget destinato al mercato per un centravanti giovane ma dal sicuro avvenire. Il Milan non può più rimandare il colpo in attacco per diversi motivi ...notiziemilan

Scappa via dal Milan, la mossa di Ibra: 70 milioni cash: Il Milan sarebbe pronto a chiudere una nuova cessione in vista della prossima stagione: 70 milioni in arrivo nelle casse ...calcionow

Attacco Milan, Zirkzee pista difficile: prende piede l’alternativa: L'attacco rossonero della prossima stagione è ancora un dilemma. L'olandese era l'obiettivo primario, spuntano però alternative a lui.spaziomilan