Ziliani attacca Orsato | «Come ha fatto Linetty a non avere neanche un cartellino giallo?»

(Di sabato 9 marzo 2024) La direzione arbitrale didella sfida tra il Napoli lil Torino ha lasciato a desiderare. Anche il tecnico azzurro, Francesco Calzona lo ha detto a Sky a fine gara: «Quello che mi è dispiaciuto è che il tempo effettivo è stato solo di 24 minuti il che vuol dire che non c’è tempo per creare senza interruzioni. Poteva starci qualche altro minuto di recupero» Dubbi suAnche Paoloha qualcosa da ridire sull’operato del direttore di gara e lo fa sui social INDOVINELLO. Sapetehaa uscire dal campo al minuto 88 senza nemmeno undopo i quattro o cinque falli da ammonizione commessi, alcuni anche ravvicinati? (Soluzione:era sempre troppo vicino all’azione) INDOVINELLO. Sapete ...

Ziliani sicuro: "Sta per arrivare una bellissima notizia per il calcio italiano": In un post su X il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha commentato i risultati delle squadra italiane nelle coppe europee. Nonostante le difficoltà economiche, il calcio italiano sembra aver trovato ...areanapoli

Ziliani si attacca al contatto Cambiaso-Kvaratskhelia: «Gli italiani non sono così idioti»: Ziliani si attacca al contatto Cambiaso-Kvaratskhelia e commenta: «Siamo nel 2024, il ventennio dell’Istituto Luce è passato da un pezzo». Paolo Ziliani sui social commenta un episodio del match tra N ...juventusnews24

Ziliani attacca: "Napoli-Juve, solo due minuti e già un rigore netto negato a Kvaratskhelia": Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, scrive su X a proposito dell'episodio di Napoli-Juve col contatto Cambiaso-Kvaratskhelia: "Due minuti e già un rigore netto negato al Napoli, lo stes ...msn