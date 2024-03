Zerocalcare firma il manifesto di Etna Comics 2024 dedicato al premio Nobel siciliano | Luigi Pirandello

(Di sabato 9 marzo 2024) Messe in bella mostra, una accanto all’altra, diverse e colorate. Come le infinite sfumature dell’animo umano. Proprio lì, dove da sempre si innesca l’irriducibile duello tra essere e apparire, tra essenza e immagine, tra finzione e realtà. Sono le maschere pirandelliane, protagoniste, insieme al celebreper la letteratura, deldi. Un omaggio ato da, primo grande ospite della dodicesima edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, in programma dal 6 al 9 giugno al centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Una scelta che coniuga l’intenzione dello staff di aprire un nuovo corso legato ai grandi autori ...

