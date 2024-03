Yaremchuk a Reggio! Correrà la 10 chilometri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Sarà davvero un grande week-end di sport, quello messo in piedi per il 16 e 17 prossimi dall’Atleticacon base in piazza della Vittoria. Dopo l’annuncio della presenza nella mezza maratona dell’azzurra Anna Arnaudo, ora arriva la carta che sparecchia la tavola: al via della 10ci sarà Sofiia, classe ‘94, ucraina naturalizzata italiana, già qualificata per la maratona olimpica di Parigi, detentrice del primato italiano sia di maratona in 2h23’16’’, sia di mezza in 1h08’27’’ pochi giorni fa a Napoli, record condiviso con Nadia Ejjafini. Laè di scuola ucraina: nel 2016 dopo la laurea sceglie di dedicarsi all’atletica per spostarsi a Roma, dove già viveva la madre per lavoro. A metà 2018 si trasferisce stabilmente in Italia, ottenendo la cittadinanza italiana nel 2021. Tesserata per ...