Xavi | «Raphinha non è nulla di grave Yamal come Messi? Questi paragoni non gli fanno bene»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024) Ieri la vittoria del Barcellona sul Maiorca per 1-0. Non una prestazione brillante dei blaugrana che hanno conquistato i tre punti grazie a una perla di Lamine. Nella conferenza stampa post partita,ha parlato di un buon risultato che dà fiducia anche per la partita di Champions di martedì contro il Napoli.: «Persolo una brutta botta, non sembradiha visto la partita dagli spalti per squalifica (somma di ammonizioni), nel post partita però si è presentato lui in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi: «La vittoria ci dà tanto morale e tanta fiducia, sembra non sia importante ma lo è e tanto per affrontare la partita di martedì. È davvero più importante di quanto sembri». Per un momento, l’allenatore del ...