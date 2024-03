WWE | Settimana prossima Bayley cerca vendetta | sarà “1 vs 1” con Dakota Kai L’annuncio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 9 marzo 2024) La WWE ha ufficializzato cheKai si sfideranno, 1 vs 1, durante il prossimo episodio di Smackdown che si terrà a Memphis. L’incontro arriva dopo alcuni messaggi di ieri, dell’una e dell’altra sponda, con la sfidante di IYO SKY che ha minacciato la sua ex stable, affermando che dovranno fare attenzione a “non sottovalutarla“, nonostante il Damage CTRL (per lei) sia quasi insormontabile se non troverà qualcuno per darle una mano. Non è stato, quest’incontro, l’unico annuncio arrivato durante la diretta di ieri per il prossimo show blu.infatti presente Rey Mysterio, assente ieri dopo il ritorno discorsa, situazione che ha di fatto aperto all’assalto nei confronti di un inerme Dragon Lee da parte della Legado del Fantasma 2.0. Mr. 619quindi a Memphis e ...