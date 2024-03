WWE | Dragon Lee vittima del Legado del Fantasma

(Di sabato 9 marzo 2024) Questa notte a Friday Night Smackdown, La fazione guidata da Santos Escobar ha lanciato un brutale assalto suLee dopo che quest’ultimo ha sconfitto Angel. Il ritorno a Smackdown non è stato dei migliori per il wrestler mascherato. La sua ultima apparizione risale a molti mesi fa, quando era coinvolto in una faida con Oba Femi per il titolo midcard di NXT. Dopo mesi di attesa, Lee ha sconfitto Angel con un roll-up prima di finiredi un pesante attacco da parte didel, che ha colto l’occasione per inviare un chiaro messaggio alla LWO e in particolare all’ex campione mondiale Rey Mysterio, che, come annunciato successivamente, sarà presente a Smackdown la prossima settimana.

