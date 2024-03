WWE | Ci sarebbe la mano di The Rock sui nomi scelti per la Hall of Fame di quest’anno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 9 marzo 2024) The, almeno in questa Road To WrestleMania, è tornato in pianta stabile in WWE e sta rivestendo un ruolo importante che non è limitato solo al ring, poichè ha anche un posto nel consiglio d’amministrazione della TKO. Theavrà un ruolo attivo a WrestleMania combattendo nel tag team match della Night 1 al fianco del cugino Roman Reigns contro Cody Rhodes e Seth Rollins, ma sembra che stia avendo un ruolo, diciamo dietro le quinte, per quanto riguarda la cerimonia dellaOf2024 che si terrà il venerdì della WrestleMania week.personalmente Secondo le notizie raccolte da Fightful Select, Theha contribuito personalmente alla scelta deidellaof2024. Le ...