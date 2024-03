WWE | Bayley e i Paramore | in arrivo un’entrata in grande stile a WrestleMania 40?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 9 marzo 2024)sfiderà Iyo Sky in un match valido per il WWE Women’s Championship a40. Dalla vittoria della Royal Rumble persono arrivate solo delle delusioni, soprattutto dal gruppo che lei stessa ha formato ovvero le Damage CTRL con prima l’estromissione dalla stable e poi come se non bastasse anche il voltafaccia di Dakota Kai che ha lasciato da sola la Role Model, più determinata che mai a riscattarsi. Entrata inE sembra chestia preparando ogni minimo dettaglio per l’evento più importante dell’anno, non solo il match, ma anche l’entrata. Infatti il mese scorso un hashtag è andato virale su X/Twitter e in molti vogliono che il gruppo musicalesi esibisca live a. ...