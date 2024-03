WTA Indian Wells | Elisabetta Cocciaretto subito ko | Peyton Stearns si impone in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Brutta sconfitta peral debutto del WTA 1000 di. La statunitenseha la meglio in maniera netta sul cemento californiano con un 6-3 6-2 consumatosi in poco più di 90 minuti, in cui l’azzurra è stata protagonista di qualche errore di troppo. Si ripartiva dal 40 pari del primo gioco e l’azzurra ha immediatamente una palla break che non riesce a sfruttare. Ma è lei la prima a perdere il servizio nel quarto game; nonostante la padrona di casa abbia più potenza da fondo però concede qualcosa ed in un durissimo quinto giocoriesce a strapparle il servizio alla quarta occasione. La fatica si fa però sentire e l’azzurra ricambia immediatamente il favore senza colpo ferire.va a servire per il ...