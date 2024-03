(Di sabato 9 marzo 2024) Vittoria piuttosto agevole perall’esordio nel WTA 1000 di. La toscana, numero 13 del seeding, mette insieme un piuttosto rapido 6-3 6-3 nei confronti della tedesca ed ex semifinalista di Wimbledon, guadagnandosi così la terza sfida dell’anno con la russa Anna Kalinskaya (1-1 tra ottavi degli Australian Open e finale di Dubai). Parte a spron battuto, che porta a casa otto dei primi nove punti e il break immediato. La condizione c’è e si vede, con la tedesca che si trova con qualche problematica nel tentativo di organizzarsi contro le trame tattiche e la pressione dell’italiana. Negli ultimi tre game, ad ogni modo, le due non tengono mai la battuta: alla fine va a tutto vantaggio dell’azzurra che porta a casa il ...

WTA Indian Wells - Elisabetta Cocciaretto subito ko : Peyton Stearns si impone in due set. Brutta sconfitta per Elisabetta Cocciaretto al debutto del WTA 1000 di Indian Wells . La statunitense Peyton Stearns ha la meglio in maniera netta sul cemento ... (Leggi)

WTA Indian Wells 2024 - Camila Giorgi fuori al secondo turno : passa Noskova. Non era un impegno facile e Camila Giorgi non è riuscita a superarlo. L’azzurra ha ceduto alla ceca Linda Noskova al secondo turno del WTA 1000 di Indian ... (Leggi)

WTA Indian Wells 2024: Jasmine Paolini non ha problemi con Tatjana Maria e vola al terzo turno: Vittoria piuttosto agevole per Jasmine Paolini all'esordio nel WTA 1000 di Indian Wells. La toscana, numero 13 del seeding, mette insieme un piuttosto rapido 6-3 6-3 nei confronti della tedesca ed ex ...oasport

WTA Indian Wells 2024, Camila Giorgi fuori al secondo turno: passa Noskova: Non era un impegno facile e Camila Giorgi non è riuscita a superarlo. L'azzurra ha ceduto alla ceca Linda Noskova al secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells con il punteggio di 6-3, 7-5 in poco più ...oasport

Tennis. Indian Wells, Bronzetti inizia bene: La tennista Lucia Bronzetti ha iniziato bene al WTA 1000 di Indian Wells, battendo Magdalena Frech. Con un servizio efficace e una vittoria convincente, ora affronterà Kalinina al secondo turno. Potre ...ilrestodelcarlino