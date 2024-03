WTA Indian Wells 2024 | Jabeur fuori a sorpresa | forfait Rybakina Kerber sorprende Ostapenko | delle azzurre avanti solo Paolini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Finita una giornata quasi impossibile da veder terminare in quel dinel terzo WTA 1000 della stagione, dopo l’accoppiata Doha-Dubai. Recuperati i primi turni rimasti dal caos pioggia di ieri, si sono anche completati tutti i secondi turni della parte alta del tabellone. In casa Italia si registrano buone nuoveda Jasmine(netto 6-3 6-3 alla tedesca Tatjana Maria), mentre svanisce per Camila Giorgi la possibilità di incontrare Iga Swiatek (la polacca domina per 6-3 6-0 sull’USA Danielle Collins, ostica sì, ma dichiaratamente all’ultima stagione). A sconfiggerla la numero 26 del seeding, la ceca Linda Noskova, non più promessa, ma da chiamare già realtà. A livello di primo turno out anche Elisabetta Cocciaretto per mano di un’altra giocatrice rampante, l’americana Payton Stearns. ATP ...