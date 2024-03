WTA di Indian Wells | Jasmine Paolini avanza al terzo turno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzo 2024 – A Los Angeles anche il Torneo Femminile della WTA. Agli2024 sono protagoniste anche le Azzurre del Tennis.albattendo Tathiana Maria 6-3 6-3. Al Masters 1000 in svolgimento fino al 17 marzo, l’atleta tricolore sigla la quarta partecipazione in carriera. Affronterà Anna Kalinskaya, per un posto agli ottavi di finale. Elisabetta Cocciaretto ha ceduto 6-3 6-2 contro la statunitense Peyton Stearns. E’ stata battuta anche Camila Giorgi, sconfitta 6-3, 7-5 nel primo confronto diretto con la ceca Linda Noskova. Foto Tullio Puglia – FITP