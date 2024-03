Wta 1000 Indian Wells 2024 | Bronzetti da urlo | batte Kalinina e vola al terzo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Una straordinaria Lucial’ucraina Anhelina, che la precede di diciotto posizioni nel ranking, ealdel Wtadi. Sul cemento statunitense, la venticinquenne romagnola ha sfoderato una prestazione davvero esaltante,ndo in un’ora e venticinque minuti di gioco la rivale, numero 35 Wta e 32 del seeding, col punteggio di 6-3 6-4 nell’incontro del secondo. Prossima rivale per la giocatrice azzurra di Rimini una tra Burel e la decisamente favorita Gauff. La riminese parte subito forte e in risposta si fa notare arrivando fino a 30 nei primi due turni della, mentre nel quinto game arriva il ...