Welfare aziendale fino a 2mila euro | le istruzioni per l' uso | ecco come funziona

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 marzo 2024 - Parte l’operazione “” prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alleper l’uso del pacchetto di fringe benefit rinforzato, che si estende anche all’affitto e agli interessi sul mutuo prima casa. E, nella stessa Circolare, sono illustrate anche le novità relative al trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e agli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.La circolare passa in rassegna alcune delle novità in materia di...