(Di sabato 9 marzo 2024) Renato Zero al Mandela e Sokolov al Maggio, la fiera quaresimale alle Cascine e quella del cioccolato in Piazza Santa Croce, il festival Archeofilm al cinema La Compagnia L'articolo proviene daPost.

Tre film per il weekend : “Un altro ferragosto” e “Drive-Away Dolls” in sala - “American Fiction” in streaming. A quasi trent’anni dal film Ferie d’agosto un ulteriore spaccato sugli italiani di destra e di sinistra in vacanza sull’isola di Ventotene. Poi una storia on ... (Leggi)

I pronostici del weekend (9-10 marzo) : Serie A e campionati esteri. I pronostici del weekend : in campo Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Saudi Pro League e Premier League. Il big match di questo weekend si gioca ... (Leggi)

Week end 9-10 marzo a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi: FIRENZE – Sono molti gli spettacoli ed eventi a Firenze e in Toscana nel secondo Week end di marzo. I due principali della domenica in città sono nel giro di pochi metri quadri: la partita Fiorentina ...firenzepost

Maltempo nel Week-end, ma poi torna il sereno: le previsioni: Temperature massime in diminuzione in Sardegna. Spesse velature caratterizzando l’ultimo giorno del Week-end anche per il Sud e la Sicilia. Campania, Molise e Puglia saranno interessate da rovesci e ...quifinanza

Secondo Week end per la mostra della antiche Camelie: A Pieve e S.Andrea di Compito a Lucca si tiene il SecondoWeek end con la mostra delle camelie in piena fioritura. Due giorni di eventi culturali, musicali e enogastronomici, tra cui mostre di bonsai, ...lanazione