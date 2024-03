Von der Leyen sotto attacco | la congiura | chi sono i due uomini che possono farla saltare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Ursula von derè in bilico. La sua candidatura bis alla Commissione europea ora ha bisogno non solo del sostegno di Giorgia Meloni ma anche dei suoi che invece le hanno voltato le spalle. Nelle ultime 48 ore infatti è cambiato tutto. La sua riconferma alla presidenza è tutt'altro che sicura perché quelli che dovrebbero essere nella sua coalizione non l'hanno sostenuta. Al congresso di Bucarest, "dove correva come unica candidata", si legge su La Stampa, "ben 89 delegati hanno votato contro, altri 10 hanno infilato nell'urna una scheda nulla e quasi cento tra quelli regolarmente registrati al congresso hanno scelto di non votare. Secondo una fonte presente al congresso, il regista occulto dei franchi tiratori sarebbe stato Manfred Weber, il presidente del Ppe, che cinque anni fa fu sacrificato per far posto a von der. A pesare sul risultato ...