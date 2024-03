Volley serie A2 femminile OCCSPORT Bartoccini ospita Montecchio Count-down per la promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Quattro giornate al termine dellaA2, laFortinfissi Perugia sente odore dima rimane concentrata. La schiacciatrice Giulia Viscioni descrive il momento: "La scorsa settimana è stata molto importante e intensa. C’era grande voglia di riscatto dopo il kappao con San Giovanni in Marignano. Qualche dubbio c’era, perché comunque, con due sole sconfitte in tutta la stagione, non siamo così abituate a perdere. Siamo andate a Macerata con l’idea di prendere i tre punti, alla fine ne sono arrivati due, ma va bene lo stesso. Affrontiamo oraMaggiore che non è più in corsa per i play-off e dunque ha sicuramente molto meno da perdere rispetto a noi". L’aspetto psicologico appare importante. "Sarà questa la difficoltà più grossa di questa sfida – dice Viscioni – ...