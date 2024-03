Volley femminile | Serie A1 2023 2024 | Conegliano non si ferma | Milano batte Cuneo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Prosegue la regular season diA1 didominain tre set. La Veropassa in casa 25-19 25-23 25-20 senza particolari difficoltà e torna al successo dopo il ko al tie-break in casa di Casalmaggiore.sale al secondo posto con 57 punti scavalcando virtualmente Scandicci, terza a 55 e impegnata domani a Novara.resta nei bassifondi della classifica al 12° posto, ultima posizione per disputare i playout, a 18 punti. Vallefoglia, davanti ai suoi tifosi, strappa un set a, ma poi cade sotto i colpi della corazzata di Daniele Santarelli. 25-22 17-25 22-25 x-25 il punteggio a favore della Imocoche, dopo un primo set insufficiente, sale di ...