Volley femminile | Conegliano inarrestabile | Milano si rialza | Firenze sbanca Chieri negli anticipi della 24ma di A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)non si ferma anche con tante seconde linee in campo,si sveglia e torna al successo dopo la sconfitta con Casalmaggiore eregalandosi ancora una piccola speranza di agganciare la zona playoff. Questi i verdetti del sabato si campionato che prevedeva ben tre sfide per lae terzultima giornata di serie A1.aveva assoluto bisogno di un’iniezione di fiducia e anche di una notte da seconda in classifica per ricaricare le pile in vistadifficile doppia sfida di Champions con il Fenerbahce, al termine di un periodo non semplice dove è arrivata qualche sconfitta inattesa come quella di domenica scorsa contro Casalmaggiore. In casa contro la pericolante Honda Olivero San Bernardo Cuneo ...