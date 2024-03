Visnadi | «Inter galoppa in campo ma trotterella su altro aspetto!»

(Di sabato 9 marzo 2024) L’di Inzaghi sulviaggia a un ritmo impressionante mentre per quanto riguarda la situazione economica bisogna aspettare maggio, quando scadrà il prestito con Oaktree, per capire cosa può succedere:a Radio Sportiva fa il punto della situazione su quello che potrebbe essere il mercato estivo AL GALOPPO SOLO IN– L’di Simone Inzaghi viaggia piuttosto spedita verso la seconda stella, ma nella testa di qualcuno c’è già il pensiero di cosa potrà accadere sul mercato. Gianniprova a rispondere: «Se l’riuscirà a trattenere tutti i calciatori? Questa è una domanda lecita, bisogna vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. La scadenza importante è quella di maggio quando l’deve rifondare il prestito con ...

Visnadi nega l’evidenza : «Il Milan non è così più debole dell’Inter!». L’Inter domani (mercoledì) affronta l’Atalanta a San Siro nel recupero della ventunesima giornata di Serie A, con la possibilità di fare un passo enorme verso ... (Leggi)

Visnadi: "Cascatori e commedianti in Serie A. Stanno facendo figure barbine": In un Intervento radiofonico il giornalista sportivo Gianni Visnadi si è lasciato andare ad un duro attacco nei confronti dei simulatori.areanapoli

Visnadi: «Barella Cascatore e commediante come tanti altri»: Il giornalista Gianni Visnadi non ha risparmiato una frecciata a Barella dell’Inter: le dichiarazioni sul centrocampista nerazzurro Intervenuto a Radio Sportiva, Visnadi non ha risparmiato una freccia ...calcioblog

Visnadi esagera: «Barella cascatore e commediante! Non è l’unico»: L’Inter di Inzaghi sta volando in campionato dove è in vetta alla classifica a +15 sulla Juventus e +16 sul Milan. Visnadi risponde ai tanti tifosi rossoneri e bianconeri che durante Microfono Aperto ...informazione