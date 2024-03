“Visions” | il nono album di Norah Jones

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 9 marzo 2024) foto di Joelle Grace TaylorNEW YORK –, cantante, cantautrice e pianista 9 volte vincitrice del Grammy Award, ha pubblicato “”, il suoda solista in studio realizzato in collaborazione con il produttore e polistrumentista Leon Michels, nonché il video ufficiale della canzone “Paradise” diretta da Joelle Grace Taylor che celebra le montagne russe della vita.è un set di 12 canzoni, vibrante e gioioso, che è lo yang rispetto all’yin di “Pick Me Up Off The Floor”, l’ultimodi canzoni originali di, pubblicato all’inizio della pandemia del 2020 e che preannunciava molte delle emozioni cupe di quel periodo. “Il motivo per cui ho intitolato l’...