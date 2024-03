“Visions” | il nono album di Norah Jones

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 9 marzo 2024) NEW YORK –, cantante, cantautrice e pianista 9 volte vincitrice del Grammy Award, ha pubblicato “”, il suoda solista in studio realizzato in collaborazione con il produttore e polistrumentista Leon Michels, nonché il video ufficiale della canzone “Paradise” diretta da Joelle Grace Taylor che celebra le montagne russe della vita. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gabriele Borsato: esce ‘Online’, il nuovo singolo del cantautore veneto Motta: il 27 ottobre esce l’“La musica è finita” Joe pubblica “Contrabbasso ambient – Bass new day”: l’intervista È uscito “Rush!”, il nuovodei Maneskin “Band On The Run”, nuova edizione per ...