Virtus Qualcosa scricchiola | serve una svolta

(Di sabato 9 marzo 2024) E’ dal cinque febbraio che lanon vince in trasferta. In questo periodo Eurolega e campionato si sono fermati per cui non sarebbe del tutto corretto dire che in questo mese la V nera non ha saputo combinare molto lontano dal calore della Segafredo Arena ma, allo stesso tempo, a Torino è subito svanita la possibilità di portare a casa la Coppa Italia, mentre la sconfitta di giovedì al Pireo ha complicato non poco la strada che porta di disputare i playoff europei senza passare per i play-in. Chi vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto dice che dei due compiti che sono stati consegnati alla squadra uno non è stato centrato e l’altro rischia di sfumare in queste sei gare che mancano da qui alla fine della regular season continentale, mentre chi lo pensa ancora mezzo pieno dice che la squadra sta avendo un calo fisiologico e che c’è tutto lo spazio per riprendersi ...