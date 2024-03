Violenze davanti a bimbo di 6 anni | lei scappa e scatta arresto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoe minacce si sono ripetute per mesi. Ieri sera l’ultimo episodio,al figlio di sei. Sotto l’effetto di alcol e forse anche di droga l’uomo inizia a devastare l’appartamento dove vive con la moglie, a Casoria in provincia di Napoli. La donna riesce a prendere ile are via ma la violenza non termina. Lui, 38, la raggiunge sotto casa del padre. Pretende di incontrarla e quando lei si rifiuta, inizia a colpire con calci e pugni l’auto. Ci sono voluti otto carabinieri per fermarlo. L’uomo è stato arrestato: ora dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.