Violenza domestica | tre uomini ‘ammoniti’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) Fermo, 9 marzo 2024 - Mentre si festeggia ancora la giornata internazionale della donna ci sono sempre i soliti casi di maltrattamenti in famiglia a riportarci con i piedi sulla terra. A tal proposito il questore di Fermo ha emesso ben tre provvedimenti di ammonimento per. Il primo nei confronti di un uomo, responsabile di atti dinei confronti della compagna convivente, alla presenza della figlia di pochi mesi. Il provvedimento è stato emesso a seguito di un intervento effettuato daglidella squadra volanti che sono stati allertati dalla donna, attraverso il numero unico di emergenza 112. Nel corso della chiamata la vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita e percossa dal compagno, a seguito di una violenta lite scaturita per futili motivi. L’uomo, già noto ...