Vini | l’Atelier del Gusto di Tenuta Cavalier Pepe di marzo è dedicato ai formaggi irpini

(Di sabato 9 marzo 2024) Sono solo sei gli appuntamenti che nel mese diladedica ai, nell’ambito del programma di eventi Atelier del. Si inizia con oggi e domani sabato 9 e domenica 10, per proseguire con altri due week end sabato 16 e domenica 17 e come ultima opportunità sabato 23 e domenica 24. Si preannunciano giornate con un programma di degustazioni intenso e accattivante. Gli ospiti saranno guidati alla scoperta dei sapori unici di un territorio dalle innumerevoli risorse eno-gastronomiche. Il giusto abbinamento con idellaconsentirà di godere di un’esperienza sensoriale unica, in un crescendo di piacevolezza. Come in altre occasioni, sono previsti piacevoli momenti da ...