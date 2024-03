Villaricca | sfollati di via Palermo in protesta | “Vogliamo tornare a casa!”

(Di sabato 9 marzo 2024) Nonostante la pioggia battente di questa mattina, glidi viasono scesi in strada perre per il mancato rientro nei loro appartamenti a due anni dalla voragine che li obbligò ad abbandonare le case. Continua il calvario delle famiglie di viaSono ben 30 le famiglie che L'articolo Teleclubitalia.

Continua il calvario delle famiglie di via Palermo a Villaricca, lavori terminati ma l’area è ancora sotto sequestro: Da due anni le 30 famiglie sgomberate attendono di ritornare nelle loro case, dopo l'apertura della voragine in via Palermo. Famiglie che, nonostante la pioggia battente, questa mattina sono scese in ...internapoli

Fuori casa da diciassette mesi: C’è tutta la rabbia e il disagio di questi diciassette interminabili mesi nelle parole degli abitanti di via Palermo a Villaricca, esasperati dopo la lunga Odissea cominciata nel novembre 2022 quando ...rainews