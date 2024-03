Vieri «Cassano? Parlerà il mio avvocato» Aveva detto | «Dico a qualche pezzo di m che stiamo tornando»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024) Daniele Adani, Nicola Ventola e Antoniohanno annunciatogiorno fa sui social l’arrivo di un nuovo format di intrattenimento e informazione sportiva simile alla BoboTv, senza però. Il gruppo si è infatti sciolto per dinamiche interne. Così i tre sono pronti a tornare sul web. L’annuncio però è stato condito da un attacco di. Lo sfogo die la risposta di«Voglio dire apagliaccio, buffone edi m**a chee vi vengo a prendere tutti». FantAntonio non ha certo chiamato in causa, ma secondo Striscia la Notizia non è difficile immaginare chi fosse il destinatori. AIUTO STANNO...