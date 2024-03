VIDEO – Inter | l’arrivo del pullman al Dall’Ara e l’accoglienza degli avversari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) L’è arrivata da qualche minuto allo stadiodi Bologna dove alle 18 affronterà i rossoblù. Eccodei tifosinei confronti dei primi in classifica.– L’è arrivata allo Stadiodove alle 18 affronterà il Bologna quarto in classifica. I nerazzurri primi in classifica fanno evidentemente paura agli, che non riservano certo la migliore delle accoglienze.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...